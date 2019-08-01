رويترز: صناديق الشرق الأوسط تخطط لخفض استثماراتها بالسعودية

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "صناديق ​الشرق الأوسط​ تخطط لخفض استثماراتها في ​السعودية​ وزيادتها في ​الإمارات​، مع الإبقاء على المستويات الحالية في دول أخرى بالمنطقة، على غرار قطر ومصر و​تركيا​ و​الكويت​"، مشيرةً إلى أن "60 في المئة من مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيخفضون استثماراتهم في السعودية".

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