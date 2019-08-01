أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن "حضور العراق محادثات أستانا اليوم، باعتبارها أحد مسارات الحوار المهمة لجهات النزاع السوري السوري"، مبديةً ترحيبها بـ"أي جهود لحل الأزمة السورية".
وفي بيان لها، أكدت الخارجية العراقية "أننا ندعم بقوة إنهاء الأزمة بالسبل السلمية ونعرب عن استعدادنا للتنسيق مع دول العالم في سبيل إنهاء معاناة الشعب السوري التي دخلت عامها التاسع"، مشيرةً إلى "خصوصية سوريا بصفتها دولة عربية شقيقة، فقد دعونا منذ اندلاع الأزمة للجوء إلى خيارات الحل السلمي الذي يجنبها الدخول في أتون صراعات يكون الخاسر الوحيد فيها هو الشعب السوري، ولا نزال نسعى إلى توفير المناخ المناسب لبلورة موقف مشترك، وتوجه واضح نحو حل هذه الأزمة بالسبل السياسية، والابتعاد عن الحل العسكري".
وأشارت إلى أن "العراق لم، ولن يدخر أي جهد بالمشاركة في كل ما من شأنه إنهاء الأزمات في المنطقة، ولدينا تاريخ حافل سواء على مستوى المبادرة، أم المشاركة، ويشارك العراق لأول مرة في هذه المحادثات بصفة مراقب مع ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، والأردن، ولبنان"، مبينةً أن "مشاركة العراق في المحادثات هي استجابة لدعوة وجهت إلينا من الدول الضامنة لمسار أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران، التي أعلنت في البيان الختامي لأستانا 12 اتفاقها على دعوة العراق ولبنان بصفة مراقبين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية أعلنت حضور مباحثات أستانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.