بوتين يوقع قانونا يحفز السياحة إلى القطب الشمالي وشرقي روسيا

وقع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قانونا يضبط إجراءات دخول ​السفن​ السياحية الأجنبية إلى الموانئ الروسية في منطقة ​القطب الشمالي​ و​الشرق الأقصى​ الروسي. ويضبط القانون إجراءات دخول السفن السياحية الأجنبية إلى موانئ ​روسيا​ القطبية، حيث ستعد ​الحكومة الروسية​ قائمة بالموانئ التي يسمح للسفن السياحية الأجنبية دخولها، على أن تقوم وكالة ​السياحة​ ​الفدرالية​ الروسية بتحديد وجهات السفن بالتنسيق مع شركات الرحلات البحرية.

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