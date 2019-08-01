متري: الخوف على لبنان من مخاطر التعبئة المتمادية في الحياة العامة

اشار الوزير السابق الدكتور ​طارق متري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لا خوف على ايمان المؤمنين بل الخوف على ​لبنان​ من مخاطر التعبئة المتمادية في ​الحياة​ العامة، وهي تتوسل "الدفاع" عن الهوية الدينية او إلهاب المشاعر الطائفية وتستثمرهما".

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