افاد مراسل "النشرة" في صيدا انه "ضمن سلسلة الأنشطة الداعمة للمخيمات الفلسطينية لبنان، نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله ولجنة دعم المقاومة في فلسطين بالتعاون مع جمعية أطباء رساليين بلا حدود يوما صحيا تخصصيا مجانيا في مخيمات منطقة صيدا لمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لانتصار تموز 2006 ودعما لإخوانهم في المخيمات".
وقد شمل اليوم الصحي مخيم المية ومية (مضافة آل كعوش) ومخيم عين الحلوة (مركز القدس) استفاد منها أكثر من 455 مريضا" في الصحة العامة والجهاز الهضمي والمسالك البولية وتم توزيع 1756 حصة أدوية واستفاد 113 مريضا من تصوير الإكو وشارك في الحملة 11 طبيبا متخصصا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية و20 ممرضة من الهيئة الصحية الإسلامية.
وأشرف على الحملة حركة أنصار الله ومسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومسؤول الأنشطة في مديرية الجنوب في الهيئة الصحية الإسلامية الحاج حسين نصور.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله وجمعية أطباء رساليين بلا حدود في ايران نظما يوما صحيا مجانيا دعما لمخيمات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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