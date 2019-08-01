أبو فاعور: الحملة الوطنية لدعم الصناعة ستأتي بنتائجها بدعم من الحريري الحريص على العمل

أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور بعد لقائه وفدا من نقابة أصحاب مستوردي بلاط السيراميك والبورسيلان والمواد الصحية أنه "سيراجع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وهيئة ادارة المرفأ لدرس ما يمكن عمله في موضوع ارتفاع كلفة رسوم المرفأ"، معرباً عن أسفه لـ"توقف هذه الصناعة في لبنان، بعدما كانت متطورة ومصدرة إلى الخارج، ولكن تعثرها ارتبط بارتفاع عناصر كلفة الانتاج ولا سيما كلفة الفيول والمازوت لكونها من الصناعات ذات الاستخدام المكثف للطاقة، وبسبب اغراق السوق اللبنانية بالسلع المستوردة من بلدان تدعم صناعتها".
وشدد على أن "الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية التي أطلقتها وزارة الصناعة برعاية رئيس الحكومة ستأتي بنتائجها، ولا سيما بعد تأكيد الرئيس سعد الحريري أن الوقت الحالي هو للانتاج والعمل وتوفير فرص العمل".
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