الحواط: التحية واجبة للجنة مهرجانات بيبلوس الدولية

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط الى ان "التحيّة واجبة للجنة مهرجانات بيبلوس الدولية على جهودها وعملها الدؤوب على مدى سنوات في إبراز صورة جبيل مدينة للثقافة والفنون".
واعتبر حواط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى إن "التطاول عليها اليوم يأتي في إطار سياسة مبرمجة لضرب كل يد ناشطة تريد نشر اللون والفرح في مدينتنا الغالية التي ستبقى منبعاً للحضارة والقداسة شاء من شاء وأبى من أبى".
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