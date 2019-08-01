احمد قبلان امل يبقى الجيش اللبناني الدعامة الأساسية في الحفاظ على استقلال لبنان

توجّه المفتي الجعفري الممتاز سماحة ​الشيخ أحمد قبلان​ لمناسبة عيد الجيش ال​لبنان​ي بالتهنئة لهذه المؤسسة الوطنية قيادة وضباطاً وعسكريين، آملاً بأن يبقى ​الجيش اللبناني​ الدعامة الأساسية في الحفاظ على استقلال لبنان ووحدة اللبنانيين ومصدر ثقة بأنّ لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وواحة شراكة حقيقية لن تتمكن من تقويضها وزعزعتها كل الانقسامات الطائفية والخصومات السياسية.

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