النشرة: "أمل" تختار ساحة الامام الحسين في النبطية لإقامة مهرجان 31 آب

علمت ​النشرة​ من مصادر في ​حركة أمل​ ان "الحركة قررت اقامة المهرجان المركزي في ذكرى تغييب ​الامام موسى الصدر​ ورفيقيه ​الشيخ محمد يعقوب​ والصحافي ​عباس بدر الدين​ في 31 اب السبت الخامة عصرا في ​النبطية​ - ساحة الامام الحسين وان اللجنة المكلفة الاشراف على التحضيرات والاستعدادات وزعت المهام في اجتماع عقدته امس في ​بيروت​".

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