اللجنة الأهلية للمستأجرين: لتعديل بعض المواد الأساسية بقانون الإيجارات

لفتت الهيئة الادارية للجنة الأهلية للمستأجرين إلى أنه "عرض رئيس الهيئة في بداية أنطوان كرم خلال الاجتماع المستجدات الأخيرة على صعيد المستأجرين من تحركات ولقاءات بالمعنيين ومن نشاطات في هذا المجال وبخاصة منها الاتصال الذي أجراه مع النائب جورج عقيص عضو كتلة الجمهورية القوية، الذي أكد على موقفه الداعم لحل مسألة المستأجرين القدامى من خلال دور الدولة المتوازن لمصلحة الطرفين المالك والمستأجر، نافياً ما أشيع عن لسانه من موقف إحادي الجانب ، معلناً ان كتلته تدرس حالياً مشروع قانون تعديلي متوازن للإيجارات السكنية وغير السكنية وهي بصدد تقديمه قبل نهاية السنة الحالية لأن القانون الحالي بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق".
وفي بيان لها، أشارت الهيئة إلى "أنها قررت متابعة جولاتها على الكتل النيابية لشرح موقفها من قانون الإيجارات وضرورة تعديله قبل إصدار المراسيم المتعلقة بالحساب ليصبح أكثر عدالة وإنصافا كذلك نيل موافقتهم من أجل التصويت لصالح اقتراح القانون رقم 363 تاريخ 21/3/2019 لتعديل بعض المواد الأساسية في قانون الإيجارات الشاذة عن قاعدة العدالة والإنصاف ،الذي سبق لتسعة نواب ان تقدموا به، وذلك لدى طرحه في المجلس النيابي.
كما تقرر مبدئيا عقد ندوة حول موضوع السكن حيث يتم الاعلان عن زمانها ومكانها والمشاركين فيها وباقي التفاصيل فيما بعد".
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