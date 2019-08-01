اللجنة الأهلية للمستأجرين: لتعديل بعض المواد الأساسية بقانون الإيجارات

لفتت الهيئة الادارية للجنة الأهلية للمستأجرين إلى أنه "عرض رئيس الهيئة في بداية ​أنطوان كرم​ خلال الاجتماع المستجدات الأخيرة على صعيد المستأجرين من تحركات ولقاءات بالمعنيين ومن نشاطات في هذا المجال وبخاصة منها الاتصال الذي أجراه مع النائب ​جورج عقيص​ عضو كتلة ​الجمهورية القوية​، الذي أكد على موقفه الداعم لحل مسألة ​المستأجرين القدامى​ من خلال دور ​الدولة​ المتوازن لمصلحة الطرفين المالك والمستأجر، نافياً ما أشيع عن لسانه من موقف إحادي الجانب ، معلناً ان كتلته تدرس حالياً مشروع قانون تعديلي متوازن للإيجارات السكنية وغير السكنية وهي بصدد تقديمه قبل نهاية ​السنة​ الحالية لأن القانون الحالي بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق".

وفي بيان لها، أشارت الهيئة إلى "أنها قررت متابعة جولاتها على ​الكتل النيابية​ لشرح موقفها من ​قانون الإيجارات​ وضرورة تعديله قبل إصدار المراسيم المتعلقة بالحساب ليصبح أكثر عدالة وإنصافا كذلك نيل موافقتهم من أجل التصويت لصالح اقتراح القانون رقم 363 تاريخ 21/3/2019 لتعديل بعض المواد الأساسية في قانون الإيجارات الشاذة عن قاعدة العدالة والإنصاف ،الذي سبق لتسعة نواب ان تقدموا به، وذلك لدى طرحه في ​المجلس النيابي​.

كما تقرر مبدئيا عقد ندوة حول موضوع السكن حيث يتم ​الاعلان​ عن زمانها ومكانها والمشاركين فيها وباقي التفاصيل فيما بعد".