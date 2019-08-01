أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، "أنّنا لا ننتظر الأوّل من آب لنعيّد الجيش، خصوصًا دورة ضباط اليوم قادة الغد".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة عيد الجيش اللبناني، إلى أنّه "موعد ووعد لتجديد الولاء للشرعيّة والتأكيد على الالتفاف حولها والتمسّك بها، إيمانًا منّا بأنّها الوحيدة المخوّلة حماية لبنان وتحصينه بوجه التحديات ومحاولات إيقاظ الفتنة والانقسامات".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: نجدد الولاء للشرعية إيمانا منا بأنها الوحيدة المخولة حماية لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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