فادي سعد: نجدد الولاء للشرعية إيمانا منا بأنها الوحيدة المخولة حماية لبنان

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، "أنّنا لا ننتظر الأوّل من آب لنعيّد الجيش، خصوصًا دورة ضباط اليوم قادة الغد".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة عيد الجيش ال​لبنان​ي، إلى أنّه "موعد ووعد لتجديد الولاء للشرعيّة والتأكيد على الالتفاف حولها والتمسّك بها، إيمانًا منّا بأنّها الوحيدة المخوّلة حماية لبنان وتحصينه بوجه التحديات ومحاولات إيقاظ الفتنة والانقسامات".