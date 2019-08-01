أكّد وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيومجيان، بمناسبة عيد الجيش اللبناني، "أنّنا نجدّد رهاننا على الجيش اللبناني قيادةً وضبّاطًا وأفرادًا، لبسط سلطة الدولة وحصريّة سلاحها على كامل أراضيها، فلا أحزاب مسلّحة ولا معابر تهريب غير شرعية ولا أمن بالتراضي".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "كلّ التحية وخالص التهنئة في عيد الجيش. جيشنا ورمز سيادتنا الوطنية، والمجد والخلود للشهداء".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: نجدد رهاننا على الجيش لبسط سلطة الدولة وحصرية سلاحها على كامل أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.