قيومجيان: نجدد رهاننا على ⁧الجيش لبسط سلطة الدولة وحصرية سلاحها على كامل أراضيها

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​، بمناسبة ​عيد الجيش اللبناني​، "أنّنا نجدّد رهاننا على ⁧الجيش اللبناني⁩ قيادةً وضبّاطًا وأفرادًا، لبسط سلطة الدولة وحصريّة سلاحها على كامل أراضيها، فلا أحزاب مسلّحة ولا معابر تهريب غير شرعية ولا أمن بالتراضي".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "كلّ التحية وخالص التهنئة في عيد الجيش⁧. جيشنا ورمز سيادتنا الوطنية، والمجد والخلود للشهداء".