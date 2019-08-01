القطان أبرق للرئيس عون: الجيش سيبقى عنوانا للشرف والتضحية والوفاء

لفت رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ ​أحمد القطان​، في برقية بعثها إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، ومدير ​مخابرات الجيش​ العميد طوني منصور، إلى أنّ "بإسمي وإسم أعضاء جمعية "قولنا والعمل"، نتقدّم منكم ومن قيادة الجيش وضباطها ورتبائها وأفرادها بأسمى آيات التبريك، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس ​الجيش اللبناني​".

ونوّه إلى "أنّنا إذ نهنئ أنفسنا و​الشعب اللبناني​ بكم على ما تتميّزون به من مناقبيّة عالية، وسهر على حفظ لبنان وأهله آمنًا، مستقلًّا وقويًّا لمواجهة العدو الصهيوني من جهة والتكفيري من جهة أخرى، وأي خطر يتهدّده، نسأل الله الرحمة لشهداء جيشنا اللبناني الوطني والشفاء العاجل لجرحاه، وستبقى ​المؤسسة العسكرية​ كما عهدناها عنوانًا للشرف والتضحية والوفاء".