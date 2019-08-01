لفت رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، في برقية بعثها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ومدير مخابرات الجيش العميد طوني منصور، إلى أنّ "بإسمي وإسم أعضاء جمعية "قولنا والعمل"، نتقدّم منكم ومن قيادة الجيش وضباطها ورتبائها وأفرادها بأسمى آيات التبريك، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الجيش اللبناني".
ونوّه إلى "أنّنا إذ نهنئ أنفسنا والشعب اللبناني بكم على ما تتميّزون به من مناقبيّة عالية، وسهر على حفظ لبنان وأهله آمنًا، مستقلًّا وقويًّا لمواجهة العدو الصهيوني من جهة والتكفيري من جهة أخرى، وأي خطر يتهدّده، نسأل الله الرحمة لشهداء جيشنا اللبناني الوطني والشفاء العاجل لجرحاه، وستبقى المؤسسة العسكرية كما عهدناها عنوانًا للشرف والتضحية والوفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر القطان أبرق للرئيس عون: الجيش سيبقى عنوانا للشرف والتضحية والوفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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