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أرسلان زار المرجع الروحي الشيخ أمين الصايغ في المستشفى متفقداً صحّته

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زار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ يرافقه وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، نائب رئيس الحزب ​نسيب الجوهري​، مدير الداخلية ​لواء جابر​ ومدير الإعلام ​جاد حيدر​، المرجع الروحي ل​طائفة الموحدين الدروز​ الشيخ الجليل أمين الصايغ في المستشفى، حيث اطمئن على صحّته بعد أن خضع إلى عمليّة جراحيّة في الأيام الماضية.

وتمنّى أرسلان للشيخ الصايغ الشفاء وموفور الصحّة والعمر المديد، شاكراً له الدور التوحيدي الجامع الذي يقوم به داخل الطائفة.

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