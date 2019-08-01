زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان يرافقه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، مدير الداخلية لواء جابر ومدير الإعلام جاد حيدر، المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الجليل أمين الصايغ في المستشفى، حيث اطمئن على صحّته بعد أن خضع إلى عمليّة جراحيّة في الأيام الماضية.
وتمنّى أرسلان للشيخ الصايغ الشفاء وموفور الصحّة والعمر المديد، شاكراً له الدور التوحيدي الجامع الذي يقوم به داخل الطائفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان زار المرجع الروحي الشيخ أمين الصايغ في المستشفى متفقداً صحّته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.