كركي نوه بنتائج تدقيق نظام ادارة الجودة في مكتب برج حمود

نوه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ بنتائج تدقيق نظام ادارة الجودة في مكتب ​برج حمود​، مهنئا فريق العمل الذي حقق هذا الانجاز، خصوصا مسؤولة تطبيق النظام السيدة لور وهبة ورئيسة المكتب الآنسة سحر عويس ومستخدميه فردا فردا.

واشارت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ في بيان الى ان "تنويه كركي جاء بعد خضوع مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في برج حمود للتدقيق من قبل شركة AFNOR على نظام ادارة الجودة المطبق في هذا المكتب. وهي المرة الخامسة التي يخضع فيها هذا المكتب للتدقيق منذ نيله شهادة الجودة ISO 9001/2008 العام 2015 وانتقاله بعدها الى شهادة ISO 9001/2015 عام 2018، ولكنها المرة الاولى التي لم يتمكن فيها المدقق من ايجاد اية ملاحظة ولو حتى تحسينية على النظام المطبق".

ولفت الى انه بعد ابداء اعجابه بالتعديلات والتحسينات التي قام بها مسؤول تطبيق نظام ادارة الجودة السيدة لور وهبة على النظام وعلى المثابرة والجهد والمتابعة من قبل فريق عمل مكتب برج حمود برئاسة الآنسة سحر عويس، أكد مكتب التدقيق على ضرورة تعميم هذه التجربة الناجحة بامتياز على كافة مكاتب الصندوق.

ودعا الدكتور كركي الى مضافرة الجهود لتعميم هذه التجربة وبالسرعة الممكنة كمرحلة اولى على المكاتب التي سبق واعلن عنها وهي مكتب ​النبطية​ - صيدا- زحلة- ​البترون​ وشحيم، ليصار الى تعميمها لاحقا على كافة مكاتب الصندوق على التوالي.

وتجدر الاشارة الى ان مكتب برج حمود يتميز بمواصفات عالية الجودة ، تمكنه من دفع قيمة المعاملات الصحية للمضمونين في اليوم نفسه.