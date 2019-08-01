النائب علامة: لايلاء القطاع التربوي عناية خاصة ودعم التعليم الرسمي

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​فادي علامة​ "​الحكومة​ الى ايلاء القطاع التربوي عناية خاصة ودعم ​التعليم الرسمي​ ابتداء من تطوير البرامج التعليمية ومواكبة التطور كما ​البنى التحتية​ في المؤسسات الرسمية التي باتت تستقطب اعدادا اكبر من التلامذة عاما بعد اخر وصولا الى الى اهمية التوجيه لطلاب الشهادات الثانوية وترشيدهم لاختيار الاختصاصات الاكاديمية المناسبة والتي تفتح امام الخريجين اسواق العمل".

وفي كلمة له خلال رعايته حفل التكريم السنوي لطلاب ​الدورة​ المجانية للعام 2019 والتي ينظمها منتدى الساحل، اشار علامة الى "الدور الكبير الذي تقوم به جمعيات ومؤسسات ​المجتمع المدني​ والتي تساهم بشكل فاعل في سد الثغرات الناتجة عن غياب ​الدولة​".

وشدد علامة على "ضرورة فصل وابعاد السجالات السياسية عن مسألة انعقاد ​مجلس الوزراء​ الذي مع إقرار ​الموازنة​ أمامه الكثير من المهام الإنطلاق بها في سبيل تحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي".