واشنطن تعلق على موقف برلين من تأمين مضيق هرمز

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

شن السفير الأمريكي في ألمانيا هجوما شديدا على حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لإحجامها عن الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز، قائلا إنه ينبغي لأكبر اقتصاد في أوروبا الاضطلاع بمسؤولية عالمية أكبر.

كان وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، استبعد، الأربعاء، مشاركة بلاده في مهمة بحرية مزمعة بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز القريب من إيران، بعدما قالت واشنطن إنها قدمت طلبا رسميا لبرلين.

ومعبرا عن إحباطه بشأن القرار، قال السفير الأمريكي، ريتشارد غرينل، إن على ألمانيا واجب ينبغي الوفاء به، مضيفا لصحيفة ألمانية أن «ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. يرتبط هذا النجاح بمسؤوليات عالمية».

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وقال إن الولايات المتحدة تسعى منذ أسابيع للحصول على تأييد ألمانيا للمهمة العسكرية في مضيق هرمز، وإنه رغم تصريح أحد الوزراء بأنه يجري النظر في الطلب فإن وزير الخارجية أعلن رفضه.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباور، قالت في بروكسل إن ألمانيا «تدرس» الطلب، وذلك في لهجة أخف حدة من وزير الخارجية.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا تدهورت منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة، بسبب خلافات ترتبط بعدد من القضايا منها الرسوم الجمركية وخط نورد ستريم 2 للغاز وإيران.