نقابة الإعلاميين تنعى الإعلامى الكبير عادل المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى طارق سعدة نقيب الاعلاميين، ومجلس النقابة، الإعلامى الكبير عادل المصرى، قائلا: "فقدنا إعلاميا كبيرا على المستويين المهنى كمذيع لامع مهنى كان ممتلكا لأدوات مهنته". وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أن الراحل على المستوى الإدارى كان ناجحا بإمتياز حيث كان من أفضل من أدار القناة الثالثة ثم نائبا لرئيس قطاع الاقليميات، متابعا ""رحم الله الإعلامى الكبير عادل المصرى، رحمة واسعة وألهمنا وأسرته الصبر والسلوان".

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