شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: تكليف أمانات الشباب بتوفير فرق تطوعية بالمحافظات لدعم "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مهنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين شباب حزب الحرية المصرى، أنه طبقاً لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مبادرة حياة كريمة مشروعًا قوميًا، وفى هذا الإطار، كلف الدكتور صلاح حسب اللّه رئيس حزب الحرية المصرى، أمانات شباب الحزب بتوفير فرق شباب تطوعية فى المحافظات من شباب الحزب لدعم مبادرة الرئيس حياة كريمة، فى استجابة سريعة من الحزب لضرورة تكاتف جميع القوى الوطنية لإنجاح المبادرة.

وأوضح مهنى، أن أمانات المحافظات ستقوم بذلك منذ اليوم الأول بعد نهاية المؤتمر الوطني السابع للشباب، وستكون مهام الشباب معاونة مسئولي مبادرة حياة كريمة فى محافظاتهم عن طريق اعداد بيانات بالقرى الفقيرة والتي تحتاج مساعدة ورعاية سريعة ومتابعات ميدانية لما يتم علي أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجه مسئولي المبادرة وتقوم بتشجيع رجال الأعمال علي المشاركة الجادة والفعالة في هذه المبادرة.

كما سيقوم نواب الحزب فى البرلمان بمساعده الأجهزه التنفيذية لسرعه إنهاء الإجراءات وصرف المخصصات المطلوبة للمحافظات التى تتواجد بها القرى المستهدفة حتى يكون التعاون من عدة جهات ويشمل نتائج دقيقة وصحيحة.

وتابع أمين شباب الحزب، أن مبادرة حياة كريمة تحظى بطابع انساني حتى يعيش كل مصرى فى حياة تليق به ولا يحتاج إلى أحد، مشيرًا أن هذه المبادرة تخصنا جميعا فتعاون المصريين وتكاتفهم سيجعل كل مصرى يحظى حقا بحياة كريمة.