الدفاع الروسية: طائرتان "إليوشين-76" تشاركان في مكافحة الحرائق المشتعلة في سيبيريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أول طائرتين من طراز (إليوشين -76) مزودتين بـ 42 طنا من الماء لكل منهما قد أقلعتا من مطار (كراسنويارسك) لمكافحة الحرائق في سيبيريا.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن هاتين الطائرتين تابعتين للوزارة، وتشاركان في إخماد الحرائق في سيبيريا بناء على تكليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدر أمس الأربعاء للقوات المسلحة الروسية.
وأوضح البيان أنه تم نقل أطقم الطائرات من الوحدات العسكرية المرابطة في مقاطعات (تفير، أوليانوفسك، أورينبورغ، بسكوف، يريانسك، روستوف، وإيفانوفو) الواقعة في القسم الأوروبي لروسيا، وذلك بموجب أمر صادر عن وزير الدفاع، وبناء على قرار اتخذه الرئيس بوتين.
يُذكر أن الهيئة الفيدرالية الروسية للحراسة الجوية، أعلنت في وقت سابق أن إجمالي مساحة الغابات الروسية،
وكان نائب وزير الدفاع الروسي، دميتري بولغاكوف، قد اجتمع في مدينة كراسنويارسك مع قيادة المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي وقيادة وزارة الطوارئ والإدارات المحلية لمتابعة جهود مكافحة الحرائق.
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