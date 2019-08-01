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بريطانيا تدعو المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم المالي لمواجهة فيروس الإيبولا

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دعت بريطانيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي، والتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة فيروس الإيبولا في المنطقة.
وقال وزير التنمية الدولية البريطاني ألوك شارما -في بيان نشر على

الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الخميس-: "أمراض مثل الإيبولا لا تحترم الحدود، وبالتالي قد ينتشر هذا المرض خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، لذا من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي تقديم المساعدة قبل فوات الأوان".
وكانت بريطانيا قد قامت بتمويل إنتاج لقاح لفيروس الإيبولا، وتم استخدامه في تلقيح أكثر من 180 ألف شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تبين فعاليته بنسبة 97% بين المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية.
 
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