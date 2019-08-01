اعتماد المدير العام الجديد باجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

بدأت صباح اليوم الخميس أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا ورأس الاجتماع لينا الحديد سفير الأردن في فيينا ورئيس مجلس المحافظين.

شارك في الاجتماع سفراء ومندوبو الدول الأعضاء في الوكالة بحضور السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع اعتماد الروماني كرونيل فيروتا ليكون المدير العام الجديد للوكالة خلفا للياباني يوكيا أمانو والذي توفى الأسبوع الماضي بعد رحلة مع المرض وبعد أن قضى في المنصب 10 سنوات.

مجلس المحافظين.شارك في الاجتماع سفراء ومندوبو الدول الأعضاء في الوكالة بحضور السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية.ومن المقرر أن يبحث الاجتماع اعتماد الروماني كرونيل فيروتا ليكون المدير العام الجديد للوكالة خلفا للياباني يوكيا أمانو والذي توفى الأسبوع الماضي بعد رحلة مع المرض وبعد أن قضى في المنصب 10 سنوات.

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