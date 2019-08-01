الجيش الإسرائيلي ينهي مناورات واسعة تدرب فيها على الحرب على جبهتين

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إنهائه تدريبات واسعة النطاق تحاكي اندلاع حرب عند حدود إسرائيل الجنوبية والشمالية. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن التدريبات تشمل سيناريو شن حرب جديدة على قطاع غزة بتوجيه ضربات مكثفة على مواقع "حماس" واستخلاص الدروس من حرب غزة 2014 وتوسيع رقعة العمليات الهجومية في القطاع. بتوجيه ضربات مكثفة على مواقع "حماس" واستخلاص الدروس من حرب غزة 2014 وتوسيع رقعة العمليات الهجومية في القطاع. ويستعد الجيش الإسرائيلي في حرب جديدة محتملة على القطاع لتقليص نطاق الأعمال الحربية لتفادي الانجرار إلى معركة طويلة الأمد مثلما حدث عام 2014، مع تواصل الجهود لإكمال العائق تحت الأرضي للتصدي للأنفاق العابرة لحدود القطاع، حيث تم حتى الآن الانتهاء من بناء 32 كيلومترا من العوائق. محتملة على القطاع لتقليص نطاق الأعمال الحربية لتفادي الانجرار إلى معركة طويلة الأمد مثلما حدث عام 2014، مع تواصل الجهود لإكمال العائق تحت الأرضي للتصدي للأنفاق العابرة لحدود القطاع، حيث تم حتى الآن الانتهاء من بناء 32 كيلومترا من العوائق.

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