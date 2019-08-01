ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على عرض عسكري بمعسكر الجلاء في مدينة (البريقة) بالعاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)إلى 32 قتيلا، بينهم قائد قائد قوات الدعم والإسناد.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس أن هناك انتشارا عسكريا مكثفا بشوارع المدينة عقب الهجوم الإرهابي الحوثي.
وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة هجوم الحوثيين على معسكر جنوب اليمن إلى 32 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.