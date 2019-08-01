ارتفاع حصيلة هجوم الحوثيين على معسكر جنوب اليمن إلى 32 قتيلًا

ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على عرض عسكري بمعسكر الجلاء في مدينة (البريقة) بالعاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) إلى 32 قتيلا، بينهم قائد قائد قوات الدعم والإسناد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس أن هناك انتشارا عسكريا مكثفا بشوارع المدينة عقب الهجوم الإرهابي الحوثي.

وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى. إلى 32 قتيلا، بينهم قائد قائد قوات الدعم والإسناد.وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس أن هناك انتشارا عسكريا مكثفا بشوارع المدينة عقب الهجوم الإرهابي الحوثي.وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

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