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مصرع 4 أشخاص في انفجار بمنجم للفحم جنوب غرب الصين

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 لقى أربعة أشخاص مصرعهم في انفجار وقع في منجم للفحم في مدينة بيجي بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، فيما لا يزال 3 آخرون محاصرين.
 ذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الخميس - أن انفجارًا غازيًا وقع في المنجم الساعة الرابعة بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي

لبكين، وتم إنقاذ 4 أشخاص والعثور على جثث 4 آخرين، فيما تقوم أجهزة البحث بمحاولات لإنقاذ 3 محاصرين داخل المنجم.
 وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث كافة.
 
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