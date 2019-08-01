مصرع 4 أشخاص في انفجار بمنجم للفحم جنوب غرب الصين

لقى أربعة أشخاص مصرعهم في انفجار وقع في منجم للفحم في مدينة بيجي بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، فيما لا يزال 3 آخرون محاصرين.

ذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الخميس - أن انفجارًا غازيًا وقع في المنجم الساعة الرابعة بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي

لبكين، وتم إنقاذ 4 أشخاص والعثور على جثث 4 آخرين، فيما تقوم أجهزة البحث بمحاولات لإنقاذ 3 محاصرين داخل المنجم.وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث كافة.