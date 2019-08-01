مصرع 4 أشخاص في انفجار بمنجم للفحم جنوب غرب الصين

لقى أربعة أشخاص مصرعهم في انفجار وقع في منجم للفحم في مدينة بيجي بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، فيما لا يزال 3 آخرون محاصرين.
ذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الخميس - أن انفجارًا غازيًا وقع في المنجم الساعة الرابعة بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي
وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث كافة.
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