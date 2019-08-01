ميليشيات الحوثي تتبنى الهجوم على مركز للشرطة ومعسكر الجلاء في عدن

تبنت ميليشيات الحوثي الانقلابية الهجوم الذي استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بمدينة عدن بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة، وأسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن من بينهم، العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن.
أفادت مصادر أمنية في عدن، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، بوقوع تفجير استهدف قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان بمدينة عدن، ما تسبب في مقتل 3 على الأقل، فيما أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في
وأعلن تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن استهداف العرض العسكري تم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.
وأوضحت المصادر، أن التفجير تزامن مع حفل تخريج عسكريين، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.. كما تسبب في حدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة.
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