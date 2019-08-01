بوتين: عرض ترامب المساعدة في إطفاء حرائق سيبيريا مؤشر على استعادة العلاقات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض نظيره الأمريكي دونالد ترامب، المساعدة في إطفاء حرائق الغابات في سيبيريا، مؤشرًا على أن موسكو وواشنطن ستنجحان في تطبيع العلاقات بشكل كامل في المستقبل.

أجرى بوتين وترامب الليلة الماضية اتصالًا هاتفيًا، عرض خلاله الرئيس الأمريكي المساعدة في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا.

ذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "بوتين وترامب اتفقا على استمرار التواصل، سواء عبر الهاتف، أو الاجتماعات الشخصية".

وأعرب الرئيس الروسي عن خالص امتنانه للرئيس الأمريكي "لمثل هذا الموقف اليقظ بتقديم المساعدة والدعم"، مشيرًا إلى أن روسيا

ستقبل العرض إذ لزم الأمر.أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ الإقليمية في 5 مناطق بسيبيريا شرق البلاد، بسبب انتشار حرائق الغابات هناك، على مساحة تمتد لنحو 3 ملايين هكتار.وأمر الرئيس الروسي، أمس الأربعاء، بإرسال الجيش للمساهمة في إخماد الحرائق التي غطت مدنًا بكاملها بالدخان.أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال 10 طائرات و10 مروحيات قاذفات مياه إلى منطقة كراسنويارسك، إحدى المناطق الأكثر تضررًا.