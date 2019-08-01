كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. الجيش الصيني يصدر تحذيرا لمتظاهري هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر قائد الجيش الصيني تشن داوكس يانغ من أنه لن يتم التهاون مع العنف في المظاهرات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ، ذلك في أول تعليقات له حول المظاهرات التي تهز المدينة منذ يونيو الماضي.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، عن داوكس يانغ القول خلال حفل استقبال في هونج كونج، للاحتفال بالذكرى الـ92 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، إن "سلسلة من الأعمال العنيفة" حدثت، أخيراً.

وأضاف "هذه الأعمال أضرت برخاء واستقرار المدينة، وتحدت حكم القانون والنظام الاجتماعي".

وأوضح أن "هذه الأعمال هددت بصورة خطيرة حياة وسلامة مواطني هونغ كونغ"، مضيفاً "لا يجب التهاون مع ذلك، ونحن نعرب عن إدانتا القوية لهذه الأعمال".

Advertisements

وكانت مظاهرات حاشدة قد بدأت في التاسع من يونيو الماضي في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حالياً، للاحتجاج على مشروع قانون يتيح تسليم الجناة للصين.

خلال الأسابيع الأخيرة اتسعت المظاهرات لتشمل الاحتجاج على حكومة هونغ كونغ وعنف الشرطة.

وأضافت صحيفة ساوث تشاينا، أن قائد الجيش نشر مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق أمس الأربعاء، يظهر الجنود وهم يشاركون في مناورات لمكافحة الشغب.

وأظهر مقطع الفيديو عدة لقطات لجنود ومركبات عسكرية تتحرك في شوارع خالية وتلال تبدو أنها في هونج كونج، ويقوم الجنود بإطلاق النار على أهداف غير مرئية.