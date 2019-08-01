كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمني: قطر وتركيا تُساعدان العناصر الظلامية لزعزعة الصومال ومصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول أمني، عن أن تركيا وقطر تقدمان المساعدة للعناصر الظلامية لزعزعة استقرار مصر والصومال.

وذكر مسؤول أمني أن تنظيم «الحمدين» القطري يدعم العشرات من التنظيمات الإرهابية الصومالية للقيام ً بعمليات إرهابية وتخريبية في عدد من دول المنطقة بما فيها مصر.

مشيرا إلى أن تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن عددا من النازحين الصوماليين في طريقهم إلى مصر للتعاون مع تنظيم «داعش» تؤكد دعما الدوحة للعناصر الإرهابية.

مشددا على أن هناك علاقة وثيقة بين قطر والتنظيمات المتطرفة مثل حركة الشباب الصومالية، التي تسعى الدوحة من خلالها إلى السيطرة على بعض الممرات البحرية، خصوصا أن «مقديشو» مرتبطة بالقرن الأفريقي الذي يتمتع بأهمية كبيرة.

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وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «بعض النازحين من اللاجئين الصوماليين في توكسون في طريقهم لمصر. كانوا على اتصال بعميل إرهابي هناك».

وكانت وزارة العدل الأمريكية اعتقلت الجمعة الماضية لاجئين صوماليين حاولا السفر إلى مصر، بعدما سجلا تذكرة سفرهما إلى مطار القاهرة الدولي، للالتحاق بصفوف ما يزعم بأنه «ولاية سيناء» التابعة لداعش.

وأضاف المسؤول الأمني في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الخميس - تابعها "اليمن العربي": - أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المنافذ، بما فيها الجوية والبحرية والبرية، لمنع تسلل أي من العناصر الإرهابية إلى داخل البلاد.

وأشار إلى أن العناصر الظلامية الإرهابية لا تريد لمصر الاستقرار، وتعمل بمساعدة قوى خارجية من بينها قطر وتركيا التي لا تزال تدعم وتؤوي العناصر الإرهاب بما فيها الإخوان على أراضيها.