كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة الإيرانية: العقوبات على ظريف "فضيحة" لأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، أن العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف لن تعود سوى بالفضيحة على الولايات المتحدة أمام العالم.

وكتب واعظي اليوم الخميس على "تويتر" تعليقا على فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزير الخارجية الإيراني: "العقوبات على ظريف لن تعود سوى بالفضيحة على أمريكا وظريف هو مهندس الدبلوماسية وصوت حق الإيرانيين المعبر".

وأضاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، أن "ظريف رمز لترحيب الرأي العام العالمي بالمنطق الإيراني"، مشددا على أن المنطق لا ينتهي بالعقوبات بل يصبح أكثر فعالية ويمنحه المزيد من الكرامة والقوة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها"، موضحا في حسابه الرسمي على "تويتر":" السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أنه سيتم تعزيز حملة العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي ضد إيران طالما تواصل طهران توسيع برنامجها النووي.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون أعلن في وقت سابق اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستجدد إعفاءات العقوبات المفروضة على البرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين والدول الأوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.