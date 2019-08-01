كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبو: الولايات المتحدة لا تطلب من آسيا أن تقف إلى جانبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو اليوم الخميس ان واشنطن لا تطلب من أي دولة آسيوية أن تقف إلى جانبها حيث إنها تتعامل مع المنطقة التي تكافح فيها الصين من أجل النفوذ وتوسع بقوة المطالب الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

أشاد بومبيو بإطار المشاركة بين الهند والمحيط الهادئ الذي تبناه قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا في يونيو، قائلًا إنه يدعم السيادة والشفافية والحكم الرشيد والنظام القائم على القواعد من بين أشياء أخرى.

وضع التنافس بين الولايات المتحدة والصين الكتلة المكونة من عشرة أعضاء في مكان ضيق، ويهدف الإطار الجديد إلى إيجاد أرضية وسط للحفاظ على الجانب الجيد لكل من واشنطن وبكين.

وصرح بومبيو في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي مع نظرائه في الآسيان "انظر، نحن لا نطلب من أي من دول الهند والمحيط الهادئ أن تختار بين الدول. إن مشاركتنا في هذه المنطقة لم تكن ولن تكون تمرينًا صفريًا. تتلاقى مصالحنا بشكل طبيعي مع اهتماماتك لمصلحتنا المتبادلة".

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وأضاف أن العلاقات الأمريكية مع الآسيان تسترشد بالتزام مشترك بالقواعد الأساسية للقانون وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المستدام.

تحاول بكين إبراز نفوذها على المستوى العالمي من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، وهو برنامج تطوير طموح لمشاريع البنية التحتية الكبرى، بينما تروج واشنطن لاستراتيجيتها الخاصة برؤيتها لإقامة منطقة حرة في المحيط الهادئ، والتي تعتبرها بكين موجهة ضدها.

على الرغم من تصريحات بومبو في بانكوك، إلا أنه هو ومسؤولون آخرون في إدارة ترامب ظلوا منذ أشهر ينذرون بمخاطر السماح باستثمارات روسية وصينية كبيرة في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية.

