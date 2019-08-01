كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويتر يعلق حساب السفارة الروسية بسوريا بسبب تغريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علّق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حساب السفارة الروسية في سوريا، بعد نشره "ادعاءات خاطئة" بشأن أصحاب "الخوذ البيضاء".

ولم تقدم وزارة الخارجية في موسكو بعد بيانا رسميا بشأن الواقعة، لكن السفارة الروسية في جنوب أفريقيا وصفت تويتر بـ "شرطة الأفكار".

وذكرت السفارة أن الحساب جرى حظره بعد نشره "انتقادات واقعية لأصحاب الخوذ البيضاء، نقلا عن الجيش الروسي". ولم تبين السفارة نوعية تلك الانتقادات.

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في المقابل، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن حساب السفارة نشر تغريدة يزعم فيها أن الغارة التي استهدفت سوقا للخضروات في إدلب وخلفت مقتل 38 مدنيا "ملفقة"، مشددة على أن السوق ما يزال "سليما".

وبعدها مباشرة، قام "تويتر" بتعليق صفحة حساب السفارة، حيث تظهر رسالة مفادها أن "تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع".

وقال هاميش دي بريتون غوردون، مدير منظمة "أطباء تحت النار"، والذي كان في إدلب الأسبوع الماضي، إن المزاعم الروسية بشأن عدم حدوث أي هجوم "أكاذيب".