كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 40 قتيلا في الهجوم الحوثي على مركز الجلاء بعدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر أمنية لـ "العربية" في عدن، الخميس، بوقوع انفجارين، أحدهما: بسيارة مفخخة استهدف قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان بمدينة عدن، والآخر تم بصاروخ استهدف حفل تخريج قوات الحزام الأمني، ما تسبب بمقتل قائد قوات الدعم والإسناد، العميد منير اليافعي، ارتفعت أعداد القتلى لتصل إلى 40 قتيلاً، وفقاً لما ذكره مراسل "العربية".

فيما أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بصواريخ، وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن استهداف العرض العسكري تم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

وأوضحت المصادر أن التفجير تزامن مع حفل تخريج عسكريين، وتوجه المهاجم إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع الشرطة في الصباح قبل بداية العمل.

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وتسبب الانفجار في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة، تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، كما تسبب بحدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة.

وقال شاهد لوكالة "رويترز"، "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".