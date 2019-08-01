وقع عقدا يمتد لثلاث سنوات.. الجيش الملكي يقدم صلاح الدين باهي

قدم فريق الجيش الملكي لكرة القدم، أمس الأربعاء، لاعبه الجديد صلاح الدين باهي، الذي انضم للكتيبة العسكرية نهاية الأسبوع الماضي، قادما من فريق الرجاء الرياضي.

ووقع باهي في كشوفات الفريق العسكري عقدا يمتد لثلاثة مواسم، علما أنه فسخ عقده بالتراضي مع الرجاء بعدما خرج من مفكرة مدرب هذا الأخير، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأبدى صاحب 24 عاما، في تصريح للموقع الرسمي للجيش الملكي، سعادته بحمل قميص الفريق، آملا أن يساعده على العودة إلى سكة الألقاب التي خاصمته لأزيد من عقد من الزمن.

وأكد لاعب الرجاء السابق، أنه اختار الفريق العسكري لاقتناعه بمشروع النادي، وذلك بالرغم من العروض التي توصل بها من أندية تنشط في الدوريات الخليجية.

وناشد باهي الجماهير العسكرية بالحضور ومساندة اللاعبين في كل المباريات داخل الميدان وخارجه، من أجل البصم على موسم جيد يخول للفريق التتويج بأحد الألقاب.