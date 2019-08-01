في خطوة جبارة.. إثيوبيا تزرع أكثر من 350 مليون شجرة في يوم واحد وتطمح إلى الوصل إلى 4 مليارات في شهرين – فيديو

تمكنت إثيوبيا بداية الأسبوع الجاري من غرس 350 مليون شجرة في يوم واحد، لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والتصحر. ما يشكل رقماً قياسيّاً جديدا لعدد الأشجار المغروسة في يوم واحد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على رأس المشاركين في حملة التشجير التي انطلقت الصباح الإثنين تحت اسم “الحملة الخضراء”، حيث منح موظفي الحكومة، وقتَ راحة من العمل ليشاركوا في المبادرة.

ويطمح آبي الذي تمّر بلاده في مرحلة من الركود الاقتصادي، إلى غرس 4 مليارات شجرة بحلول نهاية فصل الأمطار الموسمية، أي في نهاية شتنبر -بداية أكتوبر المقبل، ولكنَّ بعض الخبراء البيئيين شكّكوا في إمكانية تحقيق الهدف.