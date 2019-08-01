اعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة بشجار بطرعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة في شجار وقع، مساء الأربعاء، في قرية طرعان.
وزعمت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أن العشرات شاركوا بالشجار الذي نشب بين مجموعة شبان من عائلتين بطرعان، وخلاله تم إلقاء الحجارة والتسبب بأضرار لدورية للشرطة كانت متوقفة قرب المسجد بالقرية.
وتلقت الشرطة بلاغا عن شجار في طرعان، حيث وصل عناصر من الشرطة إلى المكان وقاموا باعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة بالشجار.
كما تم اعتقال اثنين من المشتبهين وهما يحملان حجارة والتي خططا لإلقائها خلال الشجار، بحسب مزاعم الشرطة.
وذكرت الشرطة أنه سيتم عرض جميع الأشخاص ممن تم اعتقالهم على المحكمة لتمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ المزيد من الاعتقالات.
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