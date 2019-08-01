اخبار العالم

اعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة بشجار بطرعان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة في شجار وقع، مساء الأربعاء، في قرية طرعان.

وزعمت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أن العشرات شاركوا بالشجار الذي نشب بين مجموعة شبان من عائلتين بطرعان، وخلاله تم إلقاء الحجارة والتسبب بأضرار لدورية للشرطة كانت متوقفة قرب المسجد بالقرية.

وتلقت الشرطة بلاغا عن شجار في طرعان، حيث وصل عناصر من الشرطة إلى المكان وقاموا باعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة بالشجار.

Advertisements

كما تم اعتقال اثنين من المشتبهين وهما يحملان حجارة والتي خططا لإلقائها خلال الشجار، بحسب مزاعم الشرطة.

وذكرت الشرطة أنه سيتم عرض جميع الأشخاص ممن تم اعتقالهم على المحكمة لتمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ المزيد من الاعتقالات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة بشجار بطرعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا