مصرع رجل وجريح بحادث طرق بالبعينة النجيدات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي كامل يوسف عيسى نجيدات بالخمسينيات من العمر مصرعه وأصيب شخص آخر بجروح صباح اليوم الخميس، وذلك جراء حادث طرق وقع في قرية البعينة النجيدات.

وتلقت الطبية بلاغا عن جرحى في حادث طرق في قرية البعينة النجيدات، وعلى الفور وصل طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الأولية لجريح كان عالقا داخل سيارة، وتم تخليصه بمساعدة طواقم الإطفاء، ونقل وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "بوريا"، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجروحه.

وعملت 3 طواقم إطفاء وإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث على تخليص الرجل الجريح الذي كان عالقا بالسيارة، ومن ثم أحيل لتلقي العلاج الطبي، إلى جانب مصاب آخر في الحادث.

ووفقا للشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات الحادث الذي نجم عن تصادم بين سيارتين، فيما اصطدمت سيارة ضالعة بالحادث بجدار، توفي رجل كان عالقا داخل سيارة متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها، وذلك بعد أن فشلت عمليات إنعاشه.