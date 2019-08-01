عشرات القتلى والجرحى بهجومين لجماعة الحوثي بعدن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 32 شخصا على الأقل غالبيتهم من عناصر قوات الأمن وأصيب العشرات بجروح متفاوتة بهجومين لجماعة الحوثي على مقر لقوات الجيش في مدينة عدن جنوب اليمن، اليوم الخميس، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وفي سياق المعارك بين جماعة الحوثي والتحالف الذي تفوده السعودية باليمن، قال المتحدث العسكري للحوثيين إن قوة جماعة الحوثي استهدفت موقعا عسكريا هاما في مدينة الدمام السعودية بصاروخ بالستي.

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، أن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن".

وأضافت نقلا عن المتحدث باسم القوات الموالية للحوثيين: "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف ك2 وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن".

وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء الذي تسيطر عليه قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.

وقالت مصادر محلية إن قائد اللواء الأول في قوات الحزام الأمني منير اليافعي (المعروف بأبو اليمامة) قتل في الهجوم.

وأوضحت مصادر لوكالة "فرانس برس"، أن الهجوم المزدوج الذي تبناه الحوثيون استهدف معسكر الجلاء الواقعة على بعد 20 كيلومترا غرب عدن، وقد تم بواسطة صاروخ بالستي وطائرات مسيرة وتفجير مفخخة، وأكدت أن بين القتلى العميد منير اليافعي.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط بأمن المحافظة، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن سيارة مفخخة انفجرت قرب بوابة شرطة "الشيخ عثمان" بمدينة عدن.

وأضاف أن الهجوم وقع حين كان الجنود يتوافدون إلى ساحة المبنى لأداء الطابور الصباحي.

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وأوضح أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة العشرات تم نقلهم إلى مستشفى "أطباء بلاحدود"،حيث قال مصدر طبي بالمستشفى إن أكثر من 20 شخصا وصلوا المستشفى، وحالة بعضهم خطيرة.

ووقع الهجوم الأول بسيارة مفخخة عند مدخل مركز قيادة الشرطة في حي الشيخ عثمان، عندما كان الشرطيون يتجمّعون لأداء تحية العلم، بحسب ما أوضح مسؤولون أمنيون.

واستهدف الهجوم الثاني الذي تبناه الحوثيون ثكنة الجلاء الواقعة على بعد 20 كلم غرب عدن، وقد تم بواسطة صاروخ بالستي وطائرات مسيرة بحسب ما أوضحت المصادر، التي أكدت أن بين القتلى العميد منير اليافعي.

وذكر مصدر طبي في مستشفى "أطباء بلاحدود"، في تصريح للأناضول، إن أكثر من 20 شخصا وصلوا المستشفى، وحالة بعضهم خطيرة.

وقال شاهد من رويترز إن انفجارا وقع خلال عرض عسكري في عدن مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مما تسبب في وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقال الشاهد "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".

وأعلنت حركة الحوثي المسؤولية عن الهجوم. وذكر تلفزيون المسيرة التابع لها أن الحركة استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

وقال الشاهد "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".