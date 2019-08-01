روحاني: العقوبات الأمريكية على ظريف "تصرف صبياني"

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف "تصرف صبياني".
وفرضت واشنطن العقوبات على ظريف أمس الأربعاء، وكانت قد اقترحت سابقا إجراء محادثات دون شروط مسبقة مع طهران.
ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله في بث مباشر "يعودون إلى السلوك الصبياني... يرددون كل يوم ’نريد التحدث.. دون شروط مسبقة’... ثم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية".
وأضاف "هذا يعني أنهم فقدوا القدرة على التفكير المتعقل".
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