الان تتابع الجيش السوداني: قوة كانت تحرس بنكاً قتلت التلاميذ المحتجين في الأبيض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:
نقلت وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس عن قائد كبير بالجيش قوله إن قوة أمنية كانت تحرس بنكا في الأبيض هي المسؤولة عن قتل التلاميذ المحتجين في المدينة يوم الاثنين.
وقتل ستة على الأقل خلال مسيرة احتجاجية في الأبيض الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم بينهم أربعة أطفال على الأقل.
وذكر أطباء على صلة بالمعارضة أن القتلى سقطوا أثناء فض قوات الأمن احتجاجا طلابيا في المدينة. وأفاد سكان بأن التلاميذ كانوا
يحتجون على نقص الوقود والخبز.
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