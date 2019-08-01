شكرا لقرائتكم عدن.. مقتل قائد قوات الدعم والإسناد في هجوم صاروخي حوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية"، الخميس، بمقتل قائد قوات الدعم والإسناد، العميد منير اليافعي، في الهجوم الحوثي الصاروخي الذي استهدف حفل تخريج عسكريين في اليمن.

وذكرت مصادر أمنية لـ"العربية" في عدن، بوقوع انفجارين، أحدهما: بسيارة مفخخة استهدف قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان بمدينة عدن، والآخر تم بصاروخ استهدف حفل تخريج قوات الحزام الأمني، ما تسبب بمقتل قائد قوات الدعم والإسناد، العميد منير اليافعي، وسقوط 40 قتيلاً، وعسرات الجرحى.

فيما أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بصواريخ، وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن استهداف العرض العسكري تم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

وقال شاهد لوكالة "رويترز"، "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".