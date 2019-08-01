مسؤول أميركي: بعض الأشخاص في إدارة ترامب أغبياء وبعضهم كذابون

لفت المنسق السابق لتنفيذ ​الاتفاق النووي​ في ​وزارة الخارجية الأميركية​ جارت بلانك، إلى أنّ "بشأن ما يُقال بأنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ تريد التواصل مع صانع قرار رئيسي، يجب أن نقول بأنّكم تحتاجون إلى ممثّل مطمئن وليس صاحب قرار".

ورأى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "بعض أعضاء إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هم من الأغبياء وبعضهم كذابون والبعض الآخر يحمل الصفتين معا، والكثير منهم خطيرين".

وكانت ​وزارة الخزانة الأميركية​ قد فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيرانيية ​محمد جواد ظريف​ يوم أمس الأربعاء.

وردّ ظريف، قائلًا "انّني أشكركم على اعتباركم أنّني تهديد كبير لخططكم".