مسؤول أميركي: بعض الأشخاص في إدارة ترامب أغبياء وبعضهم كذابون

لفت المنسق السابق لتنفيذ الاتفاق النووي في وزارة الخارجية الأميركية جارت بلانك، إلى أنّ "بشأن ما يُقال بأنّ الولايات المتحدة الأميركية تريد التواصل مع صانع قرار رئيسي، يجب أن نقول بأنّكم تحتاجون إلى ممثّل مطمئن وليس صاحب قرار".
ورأى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "بعض أعضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هم من الأغبياء وبعضهم كذابون والبعض الآخر يحمل الصفتين معا، والكثير منهم خطيرين".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيرانيية محمد جواد ظريف يوم أمس الأربعاء.
وردّ ظريف، قائلًا "انّني أشكركم على اعتباركم أنّني تهديد كبير لخططكم".
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