الأسد هنأ الجيش السوري: العدو اعترف قبل الصديق بصلابتكم وثباتكم ورباطة جأشكم

توّجه الرئيس السوري ​بشار الأسد​ إلى القوات السورية المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس ​الجيش السوري​، قائلًا: "يا أبناء قواتنا المسلحة البواسل بكم نعتزّ ونفتخر، وعلى جباهكم الشماء تعقد رايات النصر يا من عاهدتم فصدقتم، وعندما ناداكم الوطن والواجب لبيّتم وأثبتّم أنّكم بحقّ حماة الأرض والعرض".

ولفت إلى أنّ "على مدى أكثر من ثماني سنوات من هذه الحرب المفروضة على ​سوريا​، لم تدخروا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه وسطّرتم أروع صور البطولة والفداء في حربكم على ​الإرهاب​ وفي تصدّيكم للعدوان، فكنتم أباة أحرارًا ورجالًا ميامين في صون الأمانة وأداء الرسالة وتحمّل المسؤوليّة".

وشدّد الأسد على أنّ "ميادين الرجولة وساحات الشرف شهدت لكم واعترف العدو قبل الصديق بصلابتكم وثباتكم ورباطة جأشكم، وهذا كلّه نابع من إيمانكم الراسخ بالله والوطن وبعدالة القضيّة الّتي من أجلها تدافعون. قضيّة الشعب المعتز بانتمائه لوطنه والمستعد للتضحية في سبيل صون عزّته واستقلاليّة قراره، فهنيئًا لشعب أنتم حماته وهنيئا لجيش أنتم رجاله وطوبى لوطن أنتم حصنه وعدته وقلعته الصامدة التي تتحطم على بواباتها أطماع المعتدين".

وأكّد أنّ "ثقتنا بكم مطلقة وأنتم أهل الثقة وحملة الرسالة المؤتمنون على حاضر الوطن ومستقبله، فإليكم ترنو الأبصار وتهفو قلوب ملايين السوريين المتطلّعين إلى غد قريب مشرق".