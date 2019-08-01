توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والإمارات لتعزيز العلاقات وترسيخ أمن الحدود

وقّع قائد حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد علي محمد مصلح الاحبابي، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وترسيخ أمن الحدود.
وأوضح رضائي، أنّ "اليوم عُقد الاجتماع العملي لتنسيق الحدود بين إيران والإمارات، ولحسن الحظ أفضى الإجماع إلى توقيع مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون الحدودي"، لافتًا إلى أنّ "اجتماعات منتظمة تُعقد بين البلدين كلّ عام في طهران وأبو ظبي، ومرّة كلّ ستة أشهر في إحدى المناطق الحدودية بدعوة من الجانبين، وإذا تمّ اتخاذ قرار "حدودي طارئ "، يتمّ التنسيق من خلال وسائل التواصل أو الاجتماعات الحضوريّة".
وركّز على أنّ "هذه الاجتماعات تساهم في تعزيز التعاون وترسيخ الأمن الحدودي، وتوفّر أيضًا التسهيلات للعبور الشرعي بين الحدود وللصيادين، والتصدّي لكلّ من يحاول انتهاك الأمن والهدوء للبلدين".
من جانبه، نوّه الأحبابي إلى أنّ "توقيع مذكرة تفاهم حدوديّة خطوة إيجابيّة لصالح البلدين ولارتقاء الأمن الحدودي بين البلدين، ومراقبة الحدود، وتسهيل حركة المرور".
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