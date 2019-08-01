أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن "وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره البريطاني دومينيك راب أكدا تأييدهما لضرورة مواصلة تنفيذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية الى أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية واتفقا على ضرورة حماية خطة العمل الشاملة المشتركة ومواصلة الامتثال لها".
وأشارت الخارجية إلى أن "بكين ولندن دعتا جميع الجهات إلى التزام الهدوء وضبط النفس، والخروج من المأزق الحالي حول القضية النووية الإيرانية عبر الحوار".
هذا وقد اجتمع الدبلوماسيان اليوم في بانكوك على هامش الاجتماع الوزاري للآسيان .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الصين ونظيره البريطاني: لمواصلة تنفيذ الملف النووي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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