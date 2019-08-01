سفير أميركا ببرلين هاجم ألمانيا لإحجامها عن الانضمام لمهمة مضيق هرمز

هاجم السفير الأميركي في ​برلين​ ريتشارد جرينل، ​ألمانيا​ بسبب إحجامها عن الانضمام لمهمّة بحريّة في ​مضيق هرمز​، لافتًا إلى أنّ "هناك واجبًا ينبغي الوفاء به".

وركّز في حديث صحافي، على أنّ "ألمانيا أكبر قوّة اقتصاديّة في ​أوروبا​، ويرتبط هذا النجاح بمسؤوليّات عالميّة"، لافتًا إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تسعى منذ أسابيع للحصول على تأييد ألمانيا للمهمّة العسكريّة في مضيق هرمز، ورغم تصريح أحد الوزراء بأنّه يجري النظر في الطلب فإنّ وزير الخارجية أعلن رفضه".

وشدّدج على أنّ "الولايت المتحدة الأميركية ضحّت كثيرًا لمساعدة ألمانيا في البقاء كجزء من الغرب"، منوّهًا إلى أنّ "الأميركيين يدفعون مبالغ ضخمة لنحو 34 ألف جندي يتمركزون في ألمانيا".

وكان وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​، قد استبعد يوم أمس الأربعاء، مشاركة بلاده في مهمّة بحريّة مزمعة بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز القريب من ​إيران​، وذلك بعدما لفتت ​واشنطن​ إلى أنّها قدّمت طلبًا رسميًّا لبرلين.