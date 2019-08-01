وزارة الدفاع في صنعاء تعلن استهداف عرض عسكري في معسكر الجلاء في عدن

اعلنت وزارة الدفاع في صنعاء استهداف عرض عسكري في معسكر الجلاء بعدن بطائرة مسيرة وصاروخ بالستي.
واشار المتحدث بإسم القوات المسلحة الى ان العملية المشتركة استهدفت عرضاً عسكرياً وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، واوضح انه تم استهداف العرض العسكري بطائرة "قاصف2K" وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن.
واعلن انه نتج عن العملية المشتركة مقتل وإصابة العشرات، بينهم قيادات وتسببت فى حالة إرباك كبيرة فى صفوفهم.
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