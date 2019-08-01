وزارة الدفاع في صنعاء تعلن استهداف عرض عسكري في معسكر الجلاء في عدن

اعلنت ​وزارة الدفاع​ في ​صنعاء​ استهداف عرض عسكري في معسكر الجلاء بعدن بطائرة مسيرة و​صاروخ بالستي​.

واشار المتحدث بإسم ​القوات المسلحة​ الى ان العملية المشتركة استهدفت عرضاً عسكرياً وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، واوضح انه تم استهداف ​العرض العسكري​ بطائرة "قاصف2K" و​صاروخ باليستي​ متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن.

واعلن انه نتج عن العملية المشتركة مقتل وإصابة العشرات، بينهم قيادات وتسببت فى حالة إرباك كبيرة فى صفوفهم.