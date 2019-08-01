روحاني: العقوبات الأميركية على ظريف تصرف طفولي

رأى الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، أنّ "​العقوبات الأميركية​ على وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، هي تصرّف طفولي"، بعد اقتراح ​الولايات المتحدة الأميركية​ محادثات غير مشروطة.

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس، "فرض عقوبات على ظريف، تشمل تجميد أيّ أصول له بالولايات المتحدة أو تلك الّتي تُسيطر عليها كيانات أميركية".

وشدّد وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان، على أنّ "ظريف يُنفّذ الأجندة المتهوّرة للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وهو المتحدّث الرئيسي باسم النظام الإيراني في العالم"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة تبعث رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أنّ سلوكه الأخير غير مقبول بتاتًا".