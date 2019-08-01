واعظي: العقوبات على ظريف لن تعود سوى بالفضيحة على أميركا

شدّد مدير رئيس مكتب الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، ​محمود واعظي​، على أنّ "​العقوبات الأميركية​ على وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ لن تعود سوى بالفضيحة على ​الولايات المتحدة الأميركية​، وظريف هو مهندس الدبلوماسية وصوت حقّ الإيرانيين المعبّر".

ولفت إلى أنّ "ظريف رمز لترحيب الرأي العام العالمي بالمنطق الإيراني"، مركّزًا على أنّ"المنطق لا ينتهي بالعقوبات، بل يصبح أكثر فعاليّة ويمنحه المزيد من الكرامة والقوّة".