السراج استدعى سلامة وسلمه مذكرة احتجاج على إحاطته أمام مجلس الأمن حول الوضع بليبيا

أعلن مكتب رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أنّ الأخير "أبدى احتجاجه على الإحاطة الأخيرة للمبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن".
وأوضح في بيان، أنّ "السراج قام باستدعاء سلامة، وتسليمه مذكرة تتضمّن احتجاجًا على ما ورد من مغالطاتٍ في إحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا".
وكان سلامة قد أبدى قلقه من "استمرار الهجمات الّتي تستهدف مطار معيتيقة في طرابلس"، داعيًا السلطات في طرابلس إلى "التوقّف عن استخدام المطار لأغراض عسكرية، والقوات المهاجمة إلى التوقّف فورًا عن استهدافه". ولفت إلى "مزاعم غير مؤكّدة بوقوع تجاوزات ضدّ حقوق الإنسان في غريان".
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